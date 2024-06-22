МИД выступил с заявлением на фоне обстрела Энергодара

Россия примет меры, чтобы лишить Украину возможности атаковать энергетические объекты, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на фоне очередного обстрела Энергодара.

По её словам, систематичность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и другие энергообъекты — свидетельство тенденции нанесения ущерба экономике страны и созданию рисков техногенных аварий, способных поставить под удар ядерную безопасность целого континента.

«Отдавая себе отчёт в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», — сказала дипломат.



Ранее функционирование инфраструктурных объектов Запорожской АЭС было нарушено из-за атаки ВСУ на подстанцию «Радуга».

Россия нанесла массированный удар по территории Украины

Впоследствии энергоснабжение Энергодара полностью восстановили.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга» города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.