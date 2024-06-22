Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации российских и иностранных официальных документов территориальными органами МИД РФ и закон об истребовании личных документов. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.

Законом официально снимается введенный в СССР запрет на вывоз за рубеж документов, удостоверяющих личность, военных билетов и трудовых книжек.

Предлагается разрешить легализовывать российские официальные документы как в центральном аппарате МИД РФ, так и в его территориальных органах. Легализация документа придает ему юридическую силу в другой стране. Территориальные органы смогут легализовывать официальные документы, составленные иностранными консульскими учреждениями.

21 января Кабмин внес в Госдуму инициативу, предлагающую признать недействующим на территории России закон СССР от 24 июня 1991 «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу». Им предусматривается запрет на вывоз и пересылку трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности.