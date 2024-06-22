Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал вести Telegram-канал и на английском языке. О переходе на новую платформу политик сообщил и в X (ранее Twitter), в шутку сравнив его с применением мощной авиабомбы.

"X, ограничивая свободу слова, не предоставляет доступ к премиум-функциям. Что ж, придется ответить на их манипуляции применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Все это вы можете найти в моем Telegram-канале", - поделился Медведев ссылкой на англоязычную страницу уже.



Первой записью в новом Telegram-канале Медведев опубликовал стилизованное изображение полуразложившегося, полуистлевшего президента США Джо Байдена, снабдив его подписью: "Привет всем англоязычным!"

Следом зампред СБ РФ опубликовал перевод своей публикации о странном подходе США к обсуждению ДСНВ: желании ограничить стратегические вооружения, одновременно ведя против России военные действия через Украину.

В первые минуты после сообщения о начале работы нового канала на него подписались 5 тыс. подписчиков, первый пост уже набрал более 50 тыс. просмотров.