Медведев запустил в Telegram канал "для англосаксов"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев создал в Telegram отдельный канал "для англосаксов". Публикации в нем будут на английском языке.

"Пусть наслаждаются!" - написал политик.



Замглавы Совбеза активно пользуется социальными сетями, чтобы доносить свою позицию до читателей. Его основной Telegram-канал собрал более 1,3 миллиона подписчиков. Англоязычный канал у Медведев до сих пор был только в соцсети X (заблокирована в РФ).