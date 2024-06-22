Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы искоренить фашизм в Европе, предавшей итоги Второй мировой войны. Об этом написал во "ВКонтакте" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, приурочив публикацию к 83-й годовщине начала Великой Отечественной.

"Сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе", - указал зампред СБ РФ.



Медведев напомнил, что 22 июня 1941 года на страну "обрушилась вся мощь покоренной нацистами слабовольной Европы".

Названы страны, возрождающие нацизм для борьбы с Россией

"Никогда не забудем ту цену, которую наш народ заплатил за свободу и независимость Родины, его огромную роль в уничтожении гитлеровской машины смерти, - гарантировал зампред СБ РФ. - Бережно храним память о великих свершениях наших предков во имя Отечества, их беспримерном мужестве, самоотверженности и силе духа".

"Сделаем все, чтобы уберечь нашу Родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов ее граждан, - пообещал Медведев. - Низкий поклон нашим героическим вооруженным силам". "Враги России будут повержены!" - убежден зампред СБ РФ.



Нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 года. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий.