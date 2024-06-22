Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что деятельность СВР направлена на укрепление международной безопасности, в отличие от Центрального разведывательного управления США, которое, по его словам, проводит тайные операции в других странах.

Нарышкин подчеркнул, что ЦРУ не является полноценной разведывательной организацией, а создано для секретных операций, передает ТАСС.

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Он отметил, что операции ЦРУ иногда имели нецивилизованный характер, поддерживая жесткие политические режимы и даже террористов.

В свою очередь, СВР видит своей задачей выявлять и предотвращать угрозы по отношению к России и ее гражданам, а также способствовать созданию справедливых и равноправных международных отношений. Нарышкин подчеркнул, что работа СВР направлена на укрепление международной стабильности и безопасности.