Посол Мацегора рассказал о жестком сигнале противникам КНДР

Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР гарантирует безопасность обеих стран. Противникам Пхеньяна, нагнетавшим напряженность в регионе, отправлен жесткий сигнал. Об этом заявил посол РФ и КНДР Александр Мацегора, передает РИА Новости.

«Договор 19 июня 2024 года, еще не успели просохнуть чернила, стал историческим документом», — сказал посол.



По его словам, соглашение на высоком уровне гарантировало безопасность двух стран и стабильность в северо-восточном азиатском регионе.

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Кроме того, договор отправил жесткий сигнал силам, нагнетающим напряженность и наращивающим военное, политическое и экономическое давление на КНДР.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что договор между Россией и КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон.