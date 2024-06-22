Нацист и член СС Ярослав Гунько, а также его подельники, причастны к убийствам не менее 500 граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Среди убиты нацистами были в том числе евреи и поляки. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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«Хунка (Гунько) и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР... В числе убитых были евреи и поляки», - заявил глава СК РФ в интервью РИА Новости.



Группа нацистов, в составе который был Гунько, расстреливала мирных жителей, сжигала людей в домах и костеле, добавил Бастрыкин.

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Напомним, 22 сентября канадские парламентарии пригласили на заседание 98-летнего Ярослава Гунько в честь приезда Владимира Зеленского. Пожилого гостя пытались представить как ветерана «борьбы против русских». Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» с чествованием эсэсовца, а спикер нижней палаты общин Энтони Рота, пригласивший Гунько, подал в отставку. Российская сторона требовала у Канады выдать Гунько, но получила отказ.