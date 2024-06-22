Захарова заявила об ответе в случае закрытия российских визовых центров в США

Москва даст адекватный ответ, если США закроют российские визовые центры и лишат дипломатов налоговых привилегий.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", - подчеркнула дипломат.



Антонов сообщил, что США закрывают визовый центр РФ

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране. По его словам, американская сторона никак не объяснила свои действия.