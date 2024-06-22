Соединенные Штаты и Великобритания активно возрождают нацистскую идеологию в Европе, прикрывая это словами о «свободе и демократии», написал в статье для журнала «Национальная оборона» помощник президента России Николай Патрушев. Он выразил уверенность, что страны намерены обратить ее против Москвы.

Не жалея слов в защиту «свободы и демократии», официальные и теневые лидеры США и Англии вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе. <...> С подачи США и Англии нацизм возрожден и опять используется против нашей страны, — заявил Патрушев.



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Он обратил внимание, что Запад так и не довел до конца денацификацию Европы, о которой главы союзных держав договорились на Ялтинской конференции в 1945 году. При этом помощник президента отметил, что сегодня народы России снова освобождают население Украины от западной оккупации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова высказалась об открытии на северо-востоке Румынии памятника пособнику Гитлера — румынскому генералу Георге Манолиу. Дипломат подчеркнула, что Москва решительно осуждает это. Она назвала данный шаг недопустимым, аморальным и призванным переписать историю.