Володин назвал священным подвиг отцов, дедов и прадедов для всех россиян

Подвиг отцов, дедов и прадедов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, священен для всех россиян, и необходимо делать все для сохранения памяти о нем и передачи ее через поколения. Об этом заявил в своем обращении ко Дню памяти и скорби председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Для всех нас подвиг отцов, дедов и прадедов - священный. Нам надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее детям и внукам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте нижней палаты российского парламента.



Володин подчеркнул, что солдаты, офицеры и труженики тыла сделали все для изгнания врага со своей земли и не жалели своих жизней и сил ради свободы Родины и будущих поколений.