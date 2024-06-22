Антонов прокомментировал визит Путина в КНДР и Вьетнам

Визиты президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и во Вьетнам «посадили американцев в лужу», продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Слова Антонова приводит РИА Новости.

© MFA Russia/Global Look Press

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», — заявил дипломат.



Посол добавил, что произошедшее лишний раз доказывает тот факт, что страны глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Россия, и государства тянутся к РФ.

Посол рассказал о реакции США на успехи РФ

Антонов также обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары. По мнению дипломата, это делается с целью выяснить детали состоявшихся визитов, а также попытаться нивелировать достигнутые результаты.

Также в беседе с журналистами Антонов заявил, что планирует вскоре встретиться с представителями Белого дома. В ходе встречи посол намерен задать им вопрос, «куда катится Америка в отношениях с Россией».

До этого Государственный департамент США

сообщил, что помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Вьетнам в предстоящие выходные. Сделано это будет с целью подчеркнуть приверженность Вашингтона «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее визит Путина в КНДР назвали посланием США.