Посол Антонов озвучил один важный вопрос для Белого дома

Посол РФ в США Анатолий Антонов после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с представителями Белого дома. Он намерен поинтересоваться у американских властей, «куда катится Америка в отношениях с Россией». Дипломат выразил надежду на четкий и ясный ответ, пишет РИА Новости.

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В ближайшие дни у меня предстоит встреча с представителями Белого дома. Я хочу не из прессы, а конкретно поставить данный вопрос перед ними, чтобы нам дали четкий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией, — сказал посол.



Антонов также сообщил, что США лишили российских дипломатов налоговых привилегий в стране. Он объяснил, что власти отобрали карточки, освобождающие от любых налогов. По словам Антонова, дипломаты не собираются пополнять американскую казну, поскольку у них есть свое государство, которому они «платят и будут платить налоги».

Антонов сообщил, что США закрывают визовый центр РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США будут оказывать давление на всех партнеров России и она это понимает. Он отметил, что Москва предлагает сотрудничество, построенное исключительно на взаимной выгоде и отвечающее интересам союзников.