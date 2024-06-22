Посол РФ в США рассказал о намерении задать Белому дому вопрос

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что намерен поинтересоваться у представителей Белого дома, с которыми у него запланирована встреча, «куда катится Америка в отношениях с Россией», передает РИА Новости.

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Он сообщил, что в ходе переговоров, которые состоятся в ближайшие дни, он надеется получить четкий и ясный ответ на свой вопрос.

Антонов заявил, что власти США своими санкциями помогают работающим на разведку компаниям

«Я хочу не из прессы, а конкретно поставить данный вопрос перед ними», — подчеркнул дипломат.



Ранее президент России Владимир Путин допустил, что политика Вашингтона в отношении Москвы и конфликта на Украине может измениться. По его словам, это произойдет в том случае, если американские власти будут исходить из национальных интересов.