Антонов сообщил, что США закрывают визовый центр РФ

Американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране. Об этом сообщил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что власти США своими санкциями помогают работающим на разведку компаниям
"Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, <...> американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка. И я хочу сразу же сказать <...>, мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением. Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, <...>. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну", - подчеркнул Антонов, беседуя с журналистами по завершении мемориальной акции "Свеча памяти", состоявшейся на территории посольства в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в РФ 22 июня.
По его словам, американская сторона никак не объяснила свои действия. "Дело в том, что таких проблем, какие есть у нас в обслуживании соотечественников, у американцев в Москве и в России нет. Именно поэтому они и по-прежнему держат в замороженном состоянии свои два генеральных консульства", - пояснил посол.