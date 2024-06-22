Антонов сообщил, что США закрывают визовый центр РФ

Американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране. Об этом сообщил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Антонов заявил, что власти США своими санкциями помогают работающим на разведку компаниям