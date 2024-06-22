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В России осудили Германию за отказ от выплат блокадникам

Отказ Германии от выплат гражданам России, пережившим блокаду Ленинграда, является проявлением двойных стандартов, поскольку немецкие власти продолжают выплачивать компенсации за геноцид в Намибии. На это обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.

В России оценили отказ Германии от выплат блокадникам
© globallookpress.com

«Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов», — рассказал он, сопоставив память о колониальных практиках Германской империи и преступлениях Третьего рейха.

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Хотя современная Германия признает ответственность за преступления вермахта в Ленинграде, но распространить выплаты на всех переживших блокаду власти ФРГ отказываются, отметил Бастрыкин. На данный момент подобная гуманитарная компенсация выплачивается лишь ленинградцам-евреям, которые пережили Холокост.

Ранее Александр Бастрыкин прокомментировал отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом. Он уточнил, что данное решение «говорит о многом», свидетельствует о цинизме современных немецких властей.

Политика
Александр Бастрыкин
Следственный комитет