В ЦИК РФ прокомментировали санкции Японии

Антироссийские санкции Японии — бессмысленный, но обязательный ритуал. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости.

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«Расцениваю это как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата,» — прокомментировала Памфилова введенные Японией санкции в отношении членов ЦИК.



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Она пояснила, что нельзя заморозить то, чего просто не существует: «какие счета?».

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