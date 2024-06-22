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Памфилова назвала санкции Японии в отношении членов ЦИК бессмысленным ритуалом

Антироссийские санкции Японии — бессмысленный, но обязательный ритуал. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости.

В ЦИК РФ прокомментировали санкции Японии
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
«Расцениваю это как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата,» — прокомментировала Памфилова введенные Японией санкции в отношении членов ЦИК.

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Она пояснила, что нельзя заморозить то, чего просто не существует: «какие счета?».

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