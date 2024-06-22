СМИ: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии

Российский президент Владимир Путин выдвинул Киеву более жесткие условия для завершения конфликта, чем в начале СВО. Соответствующее заявление сделал корреспондент издания Responsible Statecraft Блейз Малли.

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— Президент России Владимир Путин со своей стороны также ужесточил позицию на переговорах в прошлые выходные, — подчеркнул журналист.



Малли пояснил, что новый план президента РФ по урегулированию конфликта — это ответ на конференцию в Швейцарии, следует из материала.

Ряд западных СМИ прокомментировал итоги «мирного» саммита по Украине, который проходил в Швейцарии с 15 по 16 июня.

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14 июня президент России Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ назвал условия для переговоров с Украиной. По его словам, Вооруженные силы республики должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова начать переговоры с Россией уже завтра, но только при соблюдении Москвой конкретных условий: РФ «должна уважать территориальную целостность».