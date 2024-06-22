В США заявили, что Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной

Корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Малли обратил внимание на ужесточение позиции российского президента Владимира Путина по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии.

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По мнению журналиста, в начале специальной военной операции Путин выдвигал более мягкие требования к украинской стороне. Малли считает, что ужесточение требований для прекращения огня со стороны российского президента обусловлено швейцарской конференцией, на которой обсуждалась «формула мира президента Украины Владимира Зеленского».

В США пожалели об отказе от предложения Путина по Украине

До этого Путин заявлял о готовности Москвы к широкому международному обсуждению вопросов безопасности, в том числе с Североатлантическим альянсом (НАТО).

14 июня президент РФ в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.