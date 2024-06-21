Антонов прокомментировал новые санкции США

Антонов заявил, что власти США своими санкциями помогают работающим на разведку компаниям
Санкции против "Лаборатории Касперского" демонстрируют стремление властей США помочь собственным корпорациям, работающим на национальную разведку. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя включение топ-менеджеров российской компании в американский черный список.
"Очередной политизированный шаг администрации [США] - попытка подать ситуацию так, будто любая предпринимательская деятельность в России находится "под колпаком спецслужб". Постараться отпугнуть бизнес от нормального обоюдовыгодного взаимодействия, а потребителей - от покупки продуктов "Касперского". В реальности налицо стремление нечестными методами "подтянуть" возможности собственных корпораций. Многие из которых и сами не стесняются признавать, что ради госконтрактов вполне себе работают в плотной "связке" с американской разведкой", - приводит российское диппредставительство слова Антонова в своем в Telegram-канале.