Антонов прокомментировал новые санкции США

Санкции против "Лаборатории Касперского" демонстрируют стремление властей США помочь собственным корпорациям, работающим на национальную разведку. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя включение топ-менеджеров российской компании в американский черный список.

"Очередной политизированный шаг администрации [США] - попытка подать ситуацию так, будто любая предпринимательская деятельность в России находится "под колпаком спецслужб". Постараться отпугнуть бизнес от нормального обоюдовыгодного взаимодействия, а потребителей - от покупки продуктов "Касперского". В реальности налицо стремление нечестными методами "подтянуть" возможности собственных корпораций. Многие из которых и сами не стесняются признавать, что ради госконтрактов вполне себе работают в плотной "связке" с американской разведкой", - приводит российское диппредставительство слова Антонова в своем в Telegram-канале.

