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Пушков оценил заявление британского политика о конфликте на Украине

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление британского политика Найджела Фараджа, обвинившего Запад в конфликте на Украине.

Пушков оценил заявление британского политика по Украине
© РИА Новости / Владимир Федоренко
«По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, (...) не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе», — написал сенатор. Он предположил, что Фарадж может столкнуться с нападками из-за своего высказывания.

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Ранее Фарадж возложил ответственность за конфликт на Украине на НАТО и Европейский союз. По его словам, их расширение давало повод России, «чтобы сказать, что "они снова нападают на нас"».

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Найджел Фарадж
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