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Стало известно о других подарках Путина Ким Чен Ыну

Президент России во время визита в КНДР подарил председателю Северной Кореи Ким Чен Ыну помимо автомобиля Aurus портрет его деда Ким Ир Сена. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Стало известно о еще одном подарке Путина Ким Чен Ыну
© РИА Новости

На кадрах, представленных ЦТАК, видно, как Путин вручает Ким Чен Ыну портрет в рамке. На нем изображен молодой Ким Ир Сен — первый руководитель КНДР. Кроме того на снимках президент РФ также передает своему коллеге письменный набор с росписью в виде палехской миниатюры, большой чайный сервиз и богато украшенный и оправленный золотом адмиральский кортик.

Опубликованы фото подарков, которые Ким Чен Ын преподнес Путину

Напомним, что Путин посетил КНДР с госвизитом 18-19 июня. Ким Чен Ын вручил ему в качестве подарка двух собак породы пхунсан, которые считаются национальным достоянием Северной Кореи, бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента РФ над Красной площадью.

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