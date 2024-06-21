Стало известно о еще одном подарке Путина Ким Чен Ыну

Президент России во время визита в КНДР подарил председателю Северной Кореи Ким Чен Ыну помимо автомобиля Aurus портрет его деда Ким Ир Сена. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

На кадрах, представленных ЦТАК, видно, как Путин вручает Ким Чен Ыну портрет в рамке. На нем изображен молодой Ким Ир Сен — первый руководитель КНДР. Кроме того на снимках президент РФ также передает своему коллеге письменный набор с росписью в виде палехской миниатюры, большой чайный сервиз и богато украшенный и оправленный золотом адмиральский кортик.

Опубликованы фото подарков, которые Ким Чен Ын преподнес Путину

Напомним, что Путин посетил КНДР с госвизитом 18-19 июня. Ким Чен Ын вручил ему в качестве подарка двух собак породы пхунсан, которые считаются национальным достоянием Северной Кореи, бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента РФ над Красной площадью.