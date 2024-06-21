Стало известно о еще одном подарке Путина Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин, который совершил 18-19 июня официальный визит в Пхеньян, подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи.

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На фото, где Путин вручает Ким Чен Ыну свои подарки, можно увидеть портрет в рамке, на котором изображен молодой Ким Ир Сен — первый руководитель Северной Кореи и дед нынешнего северокорейского лидера. Также среди подарков можно увидеть письменный набор с росписью в виде палехской миниатюры, большой чайный сервиз и оправленный золотом адмиральский кортик.

До этого стало известно, что Ким Чен Ын подарил российскому лидеру бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента над Красной площадью.

Опубликованы фото подарков, которые Ким Чен Ын преподнес Путину

Также в числе подарков Ким Чен Ына Путину были две охотничьи собаки редкой породы пхунсан. Они малоизвестны и почти не распространены за пределами КНДР. В Кремле сообщили, что щенки президенту понравились, но имена он им пока не дал. Эксперты рассказали, что значит такой подарок и почему речь идет не просто о домашних животных.