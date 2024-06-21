МИД России анонсировал максимально жесткие контрмеры против Японии
Официальная Москва сообщила японским властям о вредоносном характере новых санкций Токио и предупредила о применении крайне жестких и чувствительных для Японии контрмер. Об этом сообщил МИД России.
"Продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", - отмечается в публикации.
В ведомстве отметили, что новые рестрикции стали "очередным шагом к полному разрушению отношений".
Днем ранее стало известно, что правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине. Ограничения введены, в частности, против Авиационного комплекса имени Ильюшина, НПО "Топаз", АО "Туполев", Российского федерального ядерного центра, Завода имени В. А. Дегтярева и ряда других предприятий и компаний.
Кроме того, стало известно, что очередным пакетом санкций предусмотрены ограничения против 11 иностранных компаний. Речь идет о семи китайских предприятиях, по одной компании из Казахстана, Узбекистана, Индии и ОАЭ.