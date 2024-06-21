Захарова осудила открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила и назвала недопустимым открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера румынскому генералу Георге Манолиу. RT на русском

«Решительно осуждаем открытие бюста пособнику Гитлера. Этот шаг направлен, по сути, на героизацию нацизма и переписывание истории, - подчеркивается в комментарии Захаровой. - Считаем совершенно недопустимым и аморальным прославление в каком-либо виде лиц, принимавших участие в боях на стороне фашистской Германии в самой кровопролитной и смертоносной войне в истории человечества». ТАСС

Ранее в канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина». Российская газета