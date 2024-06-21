Политолог допустил прием Украины и Молдавии в ЕС по образцу Кипра

Украину и Молдавию могут принять в Евросоюз по образцу Кипра — без спорных территорий. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Юрий Светов.

Ранее все 27 стран ЕС утвердили дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в союз, они стартуют 25 июня. Светов считает, что на встрече обозначат следующий этап приема государств в европейское сообщество, а затем, особенно в отношении Украины, процесс заморозят. При этом по Молдавии ЕС может предпринять какие-то шаги, чтобы обеспечить победу действующую президента страны Майи Санду на грядущих выборах.

«Ведь единственный ее козырь, который она все время предъявляет, — что Молдавия приблизилась к вступлению в Евросоюз», — добавил политолог.



Также Светов допустил, что ЕС может попробовать принять Украину и Молдавию в состав союза по образцу Кипра, который вступил в европейское сообщество, находясь в конфликте с так называемой непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра.

«Поэтому, может, создадут такой прецедент, когда примут часть Молдавии без Приднестровья и Гагаузии и Украину без нынешних территорий. А там следующий шаг уже – Грузия без Абхазии и Южной Осетии», — отметил он.



Однако, по словам политолога, такой сценарий «экономически бессмыслен для ЕС».