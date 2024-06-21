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Белоусов: Запад стремится сломать независимый политический курс РФ

Коллективный Запад стремится сломать независимый политический курс России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. ТАСС

«Коллективный Запад стремится сдержать ее развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства», - отметил глава ведомства. Газета.Ru

Вместе с этим Белоусов добавил, что россияне могут не сомневаться в силе российской армии. Военные могут обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны, заключил он. Москва24

Белоусов: Запад стремится сломать независимый политический курс РФ
© РИА Новости
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