В России назвали условие встречи Путина и Байдена

Встреча и диалог глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в случае, если Штаты услышат предложения о мире от российского лидера, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

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«Учитывая, что мы всегда настроены на мирные переговоры, что неоднократно подчеркивало руководство нашей страны, такая встреча возможна. Вопрос в том, готовы ли американцы и лично Байден. Готов ли он физически к переговорам, к принятию решений», — уточнил Чепа.



Несмотря на имеющиеся сомнения, Чепа добавил, что встречу нельзя исключать в случае готовности сторон к диалогу.

«Если в США все-таки услышат наши требования, заявления Путина на встрече с МИД, если мы увидим реакцию на нашу позицию, встреча Путина и Байдена возможна», — заключил политик.



Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с США о безопасности только при включении в обсуждение украинского вопроса. Он добавил, что «Россия готова также обсудить вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине».