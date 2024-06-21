Глава МВД Колокольцев заявил о попытках исключить Россию из Интерпола

Россия сталкивается с контрпродуктивной позицией политизации международного сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности, проявляющейся, в том числе, в попытках исключить страну из Интерпола. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Кроме того, по его словам, речь идет о попытках сокрытия информации о разыскиваемых преступниках другими государствами, неисполнения российских запросов, приостановления участия страны в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Данные ограничения, добавил Колокольцев, выгодны членам международных транснациональных преступных группировок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Запад старается втянуть Интерпол в политическую игру против России. По ее словам, это делается для того, чтобы лишить страну информационных ресурсов организации.

Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира расположена в Лионе, Франция.