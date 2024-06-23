Названа возможная поправка в ядерной доктрине России

Изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки и если Россия увидит, что угрозы увеличились, то доктрина может измениться в части принятия решения на применение ядерного оружия, хотя сейчас рано говорить об этом, передает РИА «Новости».

Путин объяснил необходимость развития ядерной триады России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.