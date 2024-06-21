Путин назвал ответственных за теракты и обстрелы городов РФ

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений. Российский лидер подчеркнул, что безопасность россиян, стабильное и поступательное развитие страны во многом зависит от эффективности правоохранительной системы и специальных служб.

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Путин отметил, что многие выпускники продолжат службу в рядах ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, прокуратуры и ФСИН, и приоритетной задачей в этих структурах будет содействие военнослужащим в проведении СВО.

"В первую очередь в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных районах, в расследовании преступлений нацистов и карателей, которые должны ответить за свои злодеяния, за теракты, за обстрелы наших городов и сел", - заявил российский лидер.



Путин также сообщил, что Россия будет развивать вооруженные силы, исходя из непростой ситуации в мире.