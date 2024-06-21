Путин заявил о готовности России к обсуждению с НАТО системы безопасности

Россия готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО. Об этом заявил сегодня на встрече с выпускниками военных вузов президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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Глава государства подчеркнул, что Россия готова к «широкому международному обсуждению» вопросов равной и неделимой безопасности в Евразии со всеми сторонами, включая НАТО.

«Мы готовы к международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов - как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями - европейскими и натовскими государствами в том числе», - пояснил Владимир Путин.



При этом условием начала диалога он назвал то, что к нему должна быть готова не только Россия.

Напомним, что США и НАТО в 2021 году фактически проигнорировали предложения России по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции и начали поставлять оружие Киеву.