В НАТО нет прежней монолитности и ситуация на Украине раскалывает альянс. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

© globallookpress

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на территории стран-членов НАТО - Польше, Румынии и Словакии - планируется создание трех крупных военных баз для поставок оружия на Украину. При этом венгерский политик подчеркнул, что ему удалость достичь «минимальной цели» и договориться с генеральным секретарем НАТО о том, что Будапешт не будет принимать участия в миссии на Украине «ни оружием, ни деньгами, ни военными».

В связи с этим Дмитрий Белик обратил внимание на то, что былой монолитности НАТО нет и в альянсе «зреет раскол из-за видения относительно украинского конфликта».

«Все более отчетливо видна позиция здравомыслящих и созидательных стран, таких как Венгрия, которые понимают цену мира и хотят уберечь Европу от новой мировой войны», - заметил он.



Российский парламентарий выразил надежду, что и другие лидеры стран-участниц альянса задумаются о возможных последствиях агрессии в отношении России. При этом он усомнился в том, что НАТО действительно введет свои войска на Украину.

«А инструкторы и натовское оружие там присутствуют еще с 2022 года. То, что их сейчас станет больше, – это непреложный факт с которым нам придется смириться и планомерно продолжать уничтожение военной приграничной структуры Украины», - считает Дмитрий Белик.



Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее о том, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть европейских лидеров, в том числе и канцлер Германии, заверили, что не станут отправлять своих военных на помощь ВСУ.

Позже Макрон вновь отметил, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба.