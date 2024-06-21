В России отреагировали на слова Орбана о военной миссии НАТО по Украине

Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана от участия в миссии НАТО на территории Украины говорит о его здравой позиции, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о решении Будапешта.

«Это лишь подтверждает принципиальную и, на мой взгляд, здравую позицию Орбана, которая вообще касается всех мероприятий Запада, НАТО, Евросоюза, которые направлены на эскалацию напряженности в Европе и не только — в международных делах в целом. Этот человек проявляет достойное уважения постоянство в том, что отказывается идти на военные авантюры, которые грозят всему миру непредсказуемостью», — сказал сенатор.



"Хотелось бы, чтобы таких политиков в Европе и в целом на Западе становилось больше". Григорий Карасин, российский сенатор



21 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать военную миссию на территории Украины. Однако он добавил, что Будапешт, который тоже входит в военный блок, не поддержит эту идею ни финансово, ни технически, ни с помощью военных кадров.

«Я договорился, что мы не будем мешать тем, кто хочет создать украинскую миссию НАТО на следующем саммите в июле в Вашингтоне. Однако мы будем держаться от этого в стороне», — сказал политик.



Он считает, что инициатива безнадежна и за нее придется заплатить слишком высокую цену.

Орбан: Венгрия против миссии НАТО на Украине

О планах Североатлантического альянса создать совместную миссию на территории Украины в апреле рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он добавил, что при этом страны блока не вступают в конфликт, а лишь будут готовить украинских военных.