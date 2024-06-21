В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

резидент России Владимир Путин прибыл из Вьетнама утром 21 июня. Детали прибытия российского лидера после трехдневной поездки назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня под утро президент прилетел в Москву из Вьетнама», — заявил официальный представитель Кремля.



Песков добавил, что трехдневная поездка, включавшая также однодневный визит в КНДР, была «результативной» и «весьма и весьма напряженной».

Российский лидер вылетел из аэропорта Ханоя вечером 20 июня, завершив двухдневный государственный визит.