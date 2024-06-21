Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну

Подарок президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну необходим для использования. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus. Ura.Ru

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной, нет, это не дорогой подарок. Это разные машины. Одна машина длинная, на удлиненной базе, эта машина короткая, на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и конечно же весьма необходимы для использования главой государства», — сказал Песков. Газета.Ru

Российская сторона во время визита в КНДР подарила Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. RT на русском