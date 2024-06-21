Песков объяснил, как Запад относится к любой международной активности РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны недовольны внешнеполитической активностью России даже в граничащих с РФ странах. Об этом сообщает ТАСС.

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На этой неделе президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и Вьетнам. Россия подписала с обеими странами соглашения о стратегическом партнерстве. Путин отмечал, что договор с КНДР подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

После поездки Путина Песков подчеркнул, что сотрудничество РФ с партнерами никогда не было направлено против третьих стран. Визиты президента в КНДР и Вьетнам Песков назвал очень насыщенными и результативными. По словам Пескова, на Западе эти поездки воспринимают «через призму устремлений по подавлению России».