Песков ответил, придумал ли Путин клички подаренным Ким Чен Ыном собакам
Собакам, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, только предстоит дать клички.
По словам представителя Кремля, сейчас они находятся не в России.
— Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедур, связанные с карантином и так далее, и тому подобное, — цитирует Пескова ТАСС.
Собаки корейской породы пхунсан, подаренные Владимиру Путину Ким Чен Ыном, преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Об этом рассказал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.
Президент Российской Федерации во вторник, 18 июня, прибыл с государственным визитом в КНДР. Его самолет приземлился в аэропорту Пхеньяна. Сторонами в ходе переговоров был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что обсуждали лидеры двух государств на встрече — в материале «Вечерней Москвы».
О том, каких еще животных получал в подарок российский лидер, — в материале «ВМ».