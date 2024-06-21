Песков ответил, придумал ли Путин клички подаренным Ким Чен Ыном собакам

Собакам, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, только предстоит дать клички.

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По словам представителя Кремля, сейчас они находятся не в России.

— Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедур, связанные с карантином и так далее, и тому подобное, — цитирует Пескова ТАСС.



Собаки корейской породы пхунсан, подаренные Владимиру Путину Ким Чен Ыном, преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Об этом рассказал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

Президент Российской Федерации во вторник, 18 июня, прибыл с государственным визитом в КНДР. Его самолет приземлился в аэропорту Пхеньяна. Сторонами в ходе переговоров был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что обсуждали лидеры двух государств на встрече — в материале «Вечерней Москвы».

О том, каких еще животных получал в подарок российский лидер, — в материале «ВМ».