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Песков: пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

Пока неизвестно, будет ли у российского лидера Владимира Путина летний отпуск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о планах Путина на отпуск
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Ему задали вопрос, планируется ли отпуск главы государства летом.

«Пока неизвестно», — ответил Песков.

Хотя, как и всем федеральным служащим, президенту положен отпуск, Путин обычно продолжает работать и в летний период.

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В декабре Песков сообщал о возможном недолгом перерыве в работе Путина в период новогодних и рождественских праздников.

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