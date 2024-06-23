В Кремле рассказали о планах Путина на отпуск

Песков: пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск
Пока неизвестно, будет ли у российского лидера Владимира Путина летний отпуск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом сообщает ТАСС.
Ему задали вопрос, планируется ли отпуск главы государства летом.
«Пока неизвестно», — ответил Песков.
Хотя, как и всем федеральным служащим, президенту положен отпуск, Путин обычно продолжает работать и в летний период.
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В декабре Песков сообщал о возможном недолгом перерыве в работе Путина в период новогодних и рождественских праздников.