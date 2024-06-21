Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только в комплексе с обсуждением ситуации вокруг Украины и других проблем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. ТАСС

«Президент Путин, говоря о перспективах диалога, сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в этом диалоге, но только в комплексном диалоге. Вырывать какие-то сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно, и мы не будем этого делать. Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая то, что связано с конфликтом вокруг Украины, с вовлеченностью США в этот конфликт», — заявил Песков. Ura.Ru

7 июня старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США согласны с Россией по вопросу ядерного оружия, в частности, в сфере сохранение ограничений на его развернутое положение. Lenta.ru