В Кремле оценили реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Россия сотрудничает с КНДР и Вьетнамом не для того, чтобы как-то повлиять на третьи страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами, комментируя реакцию Запада на поездки лидера РФ Владимира Путина.

«Любая внешнеполитическая активность России, которая даже концентрируется в регионах, прилегающих к нашей стране, на Западе воспринимается в штыки и через призму подавления РФ. Однако также она вызывает полное недопонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никогда не было направленно против третьих стран. Его смысл — рост благосостояния народов государств», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.



До этого 18 июня Путин прибыл в Северную Корею, а после отправился во Вьетнам. В МИД РФ отмечали, что у Запада случилась из-за этого истерика. Как мир отреагировал на визит Путина в КНДР — в материале URA.RU.