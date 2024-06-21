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В Госдуме назвали условия для начала переговоров с Украиной

Россия начнет переговоры с Украиной, когда Киев и Запад выполнят условия, озвученные президентом Владимиром Путиным. Такие требования назвал депутат Госдумы Дмитрий Белик, его цитирует «Ридус».

В Госдуме назвали условия для начала переговоров с Украиной
© РИА Новости

Депутат заявил, что российская сторона готова начать переговорный процесс только на своих условиях. По его словам, Запад должен смириться с тем, что концепция мира России «непременно возьмет верх. Белик отметил, что Москва не пойдет на компромиссы.

«Западу предстоит сделать выбор: либо он примет наши условия, осознав неизбежность победы России, либо столкнется с уверенностью и силой, которая сметет любые преграды на своем пути. Ведь неотъемлемое право на правду и справедливость вне компромиссов — это наша непоколебимая позиция», — высказался российский парламентарий.

Ранее Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.

Политика
Дмитрий Белик
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