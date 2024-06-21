Процедура выхода Армении из состава ОДКБ не обсуждалась на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц объединения, поскольку Армения не направляла документов по возможному выходу из организации. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало», — сказал он.



Лавров отметил, что не обсуждались и возможные последствия такого шага.

«Да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало», — добавил дипломат.



13 июня глава правительства Армении заявил, что выход государства из ОДКБ станет следующим логическим шагом. Однако властям страны только предстоит определиться со сроками реализации этой инициативы.

Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ

В феврале 2024 года армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о приостановке участия страны в работе ОДКБ. Позже во внешнеполитическом ведомстве республики анонсировали заморозку финансирования организации в текущем году.

Ранее в МИД РФ призвали Армению прекратить «бесконечную возню» вокруг ОДКБ.