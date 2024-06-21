Лавров оценил предложенную Путиным основу для урегулирования на Украине

Наиболее реалистичная основа для урегулирования на Украине была озвучена президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самая реалистичная основа [для украинского урегулирования] была предложена президентом [РФ Владимиром] Путиным", - сказал руководитель дипведомства на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

