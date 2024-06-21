Заявления о необходимости приглашения России на саммит по Украине вызывают непонимание, почему Москву не пригласили на конференцию в Швейцарию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

«Заявление о том, что Россию надо обязательно приглашать — эти заявления делали многие участники швейцарской сходки. Но если вы в этом убеждены, зачем же вы без России собираетесь?», — отметил дипломат.



По его словам, если российскую сторону пригласят на саммит по украинскому кризису тогда, когда Запад и Киев сформулируют свою позицию и предъявят Москве, то это станет очередным ультиматумом.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что страны, составляющие мировое большинство населения планеты, не захотели подписывать ультиматумы России по Украине на «мирном саммите» в Швейцарии.