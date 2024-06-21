Лавров указал на поддержку позиции России мировым большинством

Страны, составляющие мировое большинство населения планеты, не захотели подписывать ультиматумы России по Украине на «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ТАСС

По его мнению, весь смысл конференции заключался в том, чтобы консолидировать максимально большее количество стран мирового большинства, прежде всего, вокруг формулы Владимира Зеленского. Газета.Ru

Конференция по Украине прошла с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили. Lenta.ru