Лавров указал на поддержку позиции России мировым большинством

Страны, составляющие мировое большинство населения планеты, не захотели подписывать ультиматумы России по Украине на «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Конференция по Украине прошла с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.

В список стран, которые не поддержали декларацию саммита по Украине, вошли члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ, а также Саудовская Аравия, Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Словакия и Таиланд. Кроме того, ее не подписал Ватикан.