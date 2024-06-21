В Госдуме выступили за изменения ядерной доктрины России

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru выступил за изменение ядерной доктрины. Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что Москва думает над подобными изменениями. По словам парламентария, это пора сделать уже давно в связи с угрозой войны, чтобы обезопасить страну.

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Я думаю, в связи с угрозой войны давно нужно менять ядерную доктрину. О чем тут может идти речь? Какие именно пункты, рассказывать не буду. Это же доктрина. Это обязательно нужно сделать для того, чтобы обезопасить Россию, — высказался Соболев.



Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт ранее сообщил, что США находятся в процессе обновления своего ядерного арсенала, развернутого в пяти странах Европы. Он пояснил, что это происходит путем замены старых ядерных снарядов боеголовками нового поколения.

Путин высказался о возможности нанесения РФ превентивного ядерного удара

Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита во Вьетнам обратился к Западу по поводу Украины. Он заявил, что Запад регулярно эскалирует ситуацию, вероятно, рассчитывая напугать Россию, но такой план ошибочен. Кроме того, глава государства отметил, что обстрелы ВСУ территорий России западным оружием близки к агрессии. По его словам, Москва в таком случае оставляет за собой право на ответные действия.