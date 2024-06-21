Лавров: развязанный Западом конфликт на Украине представляет угрозу для ОДКБ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине, который развязал Запад, представляет угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он рассказал об этом по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ, передаёт ТАСС.

«Если говорить о западном направлении деятельности ОДКБ, безусловно, развязанный Западом конфликт на Украине, использование киевского режима в качестве инструмента агрессии против Российской Федерации представляет собой очень серьёзную угрозу», — подчеркнул Лавров.



Ранее главы МИД стран — членов ОДКБ согласовали заявление по использованию космоса в мирных целях.