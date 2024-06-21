В Швейцарии оценили визит Путина во Вьетнам

Президент России Владимир Путин добился внешнеполитического успеха своим государственным визитом во Вьетнам, продемонстрировав западным странам, что Россия далека от того, чтобы находиться в изоляции. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Издание отмечает, что визит Путина в Ханой продемонстрировал США и европейским странам, что Россия не находится в изоляции. Так, по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом было подписано более десятка соглашений о сотрудничестве между Москвой и Ханоем. Однако, по оценкам газеты, это лишь "частности" по сравнению с главным политическим посланием визита - "возвращением [Путина] на международную арену", несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест, выданный в марте 2023 года.

18-20 июня Путин посещал с государственным - высшим по статусу - визитом КНДР и Вьетнам. В Ханое он провел переговоры с лидером республики То Ламом, по итогам которых стороны подписали не менее 11 документов. Главы двух государств также приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений". Путин традиционно внимательно относится к отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с Пхеньяном и Ханоем Москву связывают отношения стратегического партнерства.