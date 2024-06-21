В Швейцарии оценили визит Путина во Вьетнам

Neue Zürcher Zeitung назвала внешнеполитическим успехом Путина визит во Вьетнам
Президент России Владимир Путин добился внешнеполитического успеха своим государственным визитом во Вьетнам, продемонстрировав западным странам, что Россия далека от того, чтобы находиться в изоляции. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Издание отмечает, что визит Путина в Ханой продемонстрировал США и европейским странам, что Россия не находится в изоляции. Так, по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом было подписано более десятка соглашений о сотрудничестве между Москвой и Ханоем. Однако, по оценкам газеты, это лишь "частности" по сравнению с главным политическим посланием визита - "возвращением [Путина] на международную арену", несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест, выданный в марте 2023 года.
18-20 июня Путин посещал с государственным - высшим по статусу - визитом КНДР и Вьетнам. В Ханое он провел переговоры с лидером республики То Ламом, по итогам которых стороны подписали не менее 11 документов. Главы двух государств также приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений". Путин традиционно внимательно относится к отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с Пхеньяном и Ханоем Москву связывают отношения стратегического партнерства.